ضبط اثنين أثناء ترويجهم لمواد مخدرة بشوارع السويس

تمكنت قوات الأمن بالسويس اليوم الأحد من ضبط 2 أثناء ترويجهم وبيعهم لمواد مخدرة بشوارع المحافظة وبحوزتهم كميات من المخدرات.

تلقي اللواء خليل حرب مدير أمن السويس إخطارًا من العميد عبد اللطيف الحناوي مدير المباحث الجنائية بنجاح حملة أمنية تمكنوا من خلالها من ضبط “محمد . س . ع ” وشهرته “كفتة – 30 سنة – عاطل”، وبحوزته 11 تذكرة هيروين وزنت حوالي 11 جرام و5 قطع مستطيلة الشكل لجوهر الحشيش المخدر وزنت حوالي 40 جرام و8 أقراص مخدرة لعقار التمول المخدر ومبلغ مالي وقدره 185 جنيه.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 3886 لسنه 2014 جنايات قسم شرطة السويس.

وتم ضبط ” عبد الحليم . ح . أ – 45 سنة – عاطل” وبحوزته 150 قرص مخدر مختلف الأنواع وسلاح أبيض عبارة عن ” كتر ” ومبلغ مالي وقدرة 95 جنية وهاتف محمول .

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والسلاح للدفاع والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 3806 لسنه 2014 جنايات قسم شرطه السويس .