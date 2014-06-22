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مدرب الجزائر يطيح بـ4 لاعبين قبل مباراة كوريا الجنوبية

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مدرب الجزائر يطيح بـ4 لاعبين قبل مباراة كوريا الجنوبية مدرب الجزائر يطيح بـ4 لاعبين قبل مباراة كوريا الجنوبية

وحيد خاليلوزيتش

يجري وحيد خاليلودزيتش، المدير الفني للمنتخب الجزائري أربعة تغييرات في التشكيلة الأساسية التي ستواجه كوريا الجنوبية في المواجهة الحاسمة بين الفريقين في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثامنة بالمونديال.

وسيكون مهدي مصطفى الضحية الأولى في تشكيل منتخب الجزائر بعد الانتقادات الطويلة التي طالته بسبب أدائه أمام بلجيكا، وسيحل عيسى ماندي بدلا منه.

وسيشارك لاعب الوسط الهجومي ياسين براهيمي، أساسيا في لقاء الكوري ما يدفع برياض محرز إلى قائمة الاحتياط بعدما كان خارج الإطار في المواجهة الماضية.

وسيدفع خاليلودزيتش باللاعب جابو الذي يعتبر مطلب الجمهور الجزائري وسيسجل أول ظهور له في نهائيات كأس العالم 2014، مادام أنه كان أحسن اللاعبين في اللقاء الودي ضد رومانيا وقادر على الظهور أمام المنتخب الكوري.

بينما سيجلس سوداني على مقاعد الاحتياط ليعوضه نبيل غيلاس مهاجم بورتو البرتغالي.

كل هذه التغييرات اتخذت تحت ضغط شديد فرضه رئيس اتحاد الجزائري روراوة على البوسني خاليلوزيتش الذي اعتمد خطة دفاعية بحته أمام منتخب الشياطين الحمر.

وبات المنتخب الجزائري مطالبا بتحقيق الفوز على كوريا الجنوبية للحفاظ على آمال استمراره في البطولة بعد الهزيمة في اللقاء الأول أمام بلجيكا.

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