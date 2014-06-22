أبو شقة : لجنة شئون الأحزاب أقرت برئاسة البدوي للوفد ورفضت كل التظلمات ضده

أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة السكرتير العام لحزب الوفد ، أن الحزب تسلم اليوم، قرار لجنة شئون الأحزاب ، كشف عن مركز قانوني أكتسبه الدكتور السيد البدوي ، برئاسة حزب الوفد عقب الانتخابات التي تمت في 25 أبريل الماضي ، وذلك بعد إعلان اللجنة المحايدة المشرفة على الانتخابات الممثلة في المجلس القومي لحقوق الإنسان وعدد من الشخصيات العامة والسياسية بفوزه برئاسة الحزب .

وأضاف سكرتير عام الوفد ، أنه بمجرد إعلان اللجنة النتيجة النهائية للانتخابات أنشأ مركز قانونياً بنجاح البدوي ، لفترة ولاية ثانية لرئاسة ” الوفد ” تبدأ في 2 يونيو 2014 ولمدة أربع سنوات وقد تم إخطار لجنة شئون الأحزاب وفقاً للمادة ” 16 ” من قانون الأحزاب بنجاح البدوي بفترة ثانية للحزب وذلك يوم 1 يونيو 2014.

وأكد المستشار بهاء الدين أبو شقة أن المركز القانوني للبدوي وثبوت رئاسته للحزب ثبت فور إعلان النتيجة وأن لجنة شئون الأحزاب رفضت كل التظلمات والأقاويل التي شككت في نزاهة عملية الانتخابات أو فوز البدوي برئاسة الحزب .

وكانت لجنة الأحزاب قد أصدرت قراراً موقعاً من المستشار محمد عيد محجوب – نائب رئيس محكمة النقض أمين عام لجنة الأحزاب السياسية ينص على :

بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً .

قررت اللجنة المعقودة بتاريخ 22/6/2014 التأشير بسجلات اللجنة بما أسفر عنه اجتماع الهيئة الوفدية – الجمعية العمومية لحزب الوفد – بانتخاب السيد البدوي محمد شحاتة رئيساً للحزب والتأشير بذلك في سجلات الحزب ، والتصريح لمقدم الطلب باستخراج شهادة باسم رئيس الحزب .