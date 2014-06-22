بالفيديو والصور.. أصغر بائع تين: مش خايف من حملات الإزالة وبقف على الرصيف

في أحد شوارع حي مدينة نصر ترى طفلًا مبتسمًا يقف على أحد الأرصفة يرتدي قفازا أو كما يطلق عليه “جوانتي” وأمامه “قفص تين” ، لا يشغل باله بهموم الأحداث السياسية أو قرارات الوزارات المتعاقبة أم من الرئيس الحالي أو من سينجح في البرلمان المقبل، وهل البورصة خسرت أم كسبت؟ .

كل ما يشغل باله الانتهاء من من “قفص التين” والعودة لأسرته بالمال وشراء احتياجات أسرته من المأكل والمشرب .

من أول نظرة له تشعر بالأسى لوجود طفل في ذلك السن في الشارع لبيع “التين” لكسب الرزق ، من حقه التواجد في المدرسة للتعلم أو النادي للعب مع زملائه .

التقت عدسة وكالة ONA للأنباء ، بمؤمن أشرف ، 14 عام ، ببيع التين الشوكى بأحد طرق حي مدينة نصر في محيط قاعة المؤتمرات ، منذ أكثر من عام ، وقال ” الناس بتحب التين الشوكي و مابخفش من الشوك و أتعودت عليه وهذا مصدر رزقي الوحيد أنا وأسرتي ” .

وردًا على سؤاله عن حملات المحافظة بإزالة الباعة الجائلين ” أنا مش خايف منهم والناس كلها بتحبني وانا بقف على الرصيف مش في الطريق ” .

(المراسل : أحمد سامح)

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