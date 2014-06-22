“كيري”: يجب الحذر عند تقديم الدعم لجمعيات خيرية حتى لا نفاجأ بتوجيهها لمسلحين

قال وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، إنه اتفق مع الرئيس السيسي، خلال اجتماعهما في القاهرة، الأحد، عن خطورة “داعش” في المنطقة، وعن أنه تنظيم خطر يجب التصدي له.

وأضاف “كيري” في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري، أن الولايات المتحدة ليس لها دخل فى تعيين المسؤولين فى العراق، موضحا أن العراقيين هم المسؤولين عن اختيار قيادتهم بشكل كامل، مطالبا بايجاد حكومة قوية تستطيع السيطرة على كافة الأوضاع فى العراق.

وقال “كيري” إن الرسالة التى ترسلها واشنطن إلى أى مكان فى العالم هي ضرورة الحذر عند تقديم الدعم لجمعيات خيرية حتى لا نفاجأ بتوجيه هذه الأموال إلىا لجماعات المسلحة، وأضاف: “نحن نعمل الان الحد من هذا التمويل الغير مباشر للجماعت المسلحة”.