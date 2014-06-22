“داعش” يمنع رفع أعلام سوى رايته في ديالى ويفرض الالتزام بقرارات محكمته الشرعية

كشف مصدر محلي في محافظة ديالى، السبت، عن إصدار تنظيم “داعش” وثيقة أسماها “وثيقة السعدية” تم نشرها في أطراف ناحية السعدية في ديالى، مبيناً أن الوثيقة تتضمن منع رفع أية راية غير راية التنظيم.

وقال المصدر في حديث لـ”السومرية نيوز”، إن “الوثيقة تتلخص بثلاث نقاط رئيسية، حيث يمنع رفع أي راية غير راية (الدولة الإسلامية في العراق والشام) والالتزام بقرارات المحكمة الشرعية للتنظيم”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن “الوثيقة تضمنت أيضًا تحذير من فتح أي قنوات تعاون مع أعداء داعش”.

وفي سياق متصل، أفاد مصدر أمني في ديالى أن تنظيم “داعش” أعدم ثلاثة من أشقاء قيادي بارز في تنظيم “الجيش الإسلامي”.

وقال المصدر في حديث لـ”السومرية نيوز”، إن “داعش أعدم ثلاثة من أشقاء القيادي في الجيش الإسلامي “ابو جاسم الجبوري” بأطراف حمرين ، مبينَا أن “إعدام أشقاء الجبوري أدى إلى تأزم العلاقة بين داعش والجيش الإسلامي وسط تأكيدات بأن الجبوري توعد بالانتقام لأشقائه”.

وكان مصدر أمني كشف، مطلع حزيران الحالي، أن تنظيمات “النقشبندية وأنصار السنة والجيش الإسلامي وكتائب الثأر لشهداء تكريت” أعلنت حربها على تنظيم “داعش”.

وكشفت مصادر أمنية مطلعة في ديالى قبل اسابيع عن بروز خلافات حادة بين تنظيم “داعش” وتنظيمات مسلحة اخرى ومنها “النقشبندية” في حوض حمرين تصاعدت وتيرته لتصل الى حد الاقتتال والتصفية الجسدية المتبادلة.