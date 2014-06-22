تجديد حبس 242 متهما في فض إعتصام رابعة 45 يوما

جددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حبس 242 متهما في اتهامهم بأحداث العنف التي وقعت بميدان رابعة العدوية يوم 14 أغسطس الماضي، أثناء فض اعتصام أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي ، 45 يومًا على ذمة التحقيقات .

استمعت المحكمة لدفاع المتهمين الذين أكدوا أن

القضية سياسية وأن النيابة العامة ليس لديها مبرر للحبس كما أنها لم تضع جديد من شهود فى القضية ويوجد بعض المتهمين لم يتم عرضهم على النيابة ويجدد لهم بشكل روتينى .

وأضاف الدفاع أن تهمة هولاء المتهمين جميعًا أنهم مسلمين ، مضيفًا أن منهم أطباء ومهندسين وصيادلة وحرفيين وعمال ، وتقدم الدفاع بعدد من الحوافظ التى تحتوى على مذكرات بانتفاء الحبس الاحتياطى وبطلان القبض والتفتيش .

يذكر أن سكرتير الجلسة قام بغثبات حضور المتهمين قبل بدء الجلسة وتبين إمتناع عدد من المتهمين من الحضور بناء على طلبهم .

وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض على المتهمين يوم 14 أغسطس الماضي أثناء فض اعتصام أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسى برابعة العدوية، حيث يواجه المتهمون ارتكاب جرائم استعمال القوة والعنف مع أفرد الشرطة، ومنع رجال السلطة العامة، من ممارسة أعمالهم، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وحيازة مفرقعات، وتخريب المال العام والطرق، وتعطيل وسائل النقل البرية، وإضرام النيران في مسجد رابعة العدوية وملحقاته عمدًا، وحيازة أسلحة بيضاء للاعتداء على المواطنين، والإرهاب، وتكدير الأمن العام.