أمن السويس يضبط 26 ألف صاروخ ناري قبل بيعه فى رمضان



> تمكنت قوات الأمن بالسويس اليوم الأحد من ضبط كمية ضخمة من الالعاب النارية معدة للبيع خلال شهر رمضان بكافة أحياء المحافظة.

تلقي اللواء خليل حرب مدير أمن السويس بنجاح حملة أمنية تحت أشراف العميد عبد اللطيف الحناوي مدير المباحث الجنائية من ضبط شخص يدعي “نصر . خ . ن ” 27 صاحب صاحب محل شهير بمنطقة الغريب وبحوزته كمية كبيرة من الألعاب النارية وهي ” 26179 صاروخ مختلف الأنواع – 1200 باذوكة نارية مختلفة الأنواع – 2760 صاروخ ” ديناميت ” مختلف الأنواع – 253 تورتة نارية مختلفة الأنواع – 38 محدث صوت – 306 محدث صوت ذات كبسولة ” إنفجار ” .

بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2930 لسنه 2014 جنح قسم شرطه السويس .