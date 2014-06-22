خامنئي: إيران تعارض أي تدخل أمريكي في العراق

أكد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، معارضة بلاده لأي تدخل أمريكي في العراق، مشيرا إلى أن العراقين قادرين مع حكومتهم ومرجعتيهم الدينية على إخماد نار الفتنة.

ونقلت وكالة أنباء “إرنا” الإيرانية عن خامنئي قوله – في تصريح له اليوم الأحد، – “إن القوى الكبرى وعلى رأسها الإدارة الأمريكية تقف وراء تأجيج الفتنة الطائفية والحرب في العراق، مشددا على أن الولايات المتحدة مستاءة من الانتخابات التي شهدها العراق وجرت بمشاركة شعبية واسعة، وأنها تريد العراق تابعا لها ومنفذا لأوامرها”.

وانتقد تصريحات المسؤولين الأمريكيين الذين يحاولون الإيحاء بأن ما يجري في العراق هو حرب مذهبية، على حد تعبيره، مضيفا “أن ما يجري في العراق ليس حربا بين الشيعة والسنة بل “القوى السلطوية” استغلت فلول نظام صدام حسين والعناصر التكفيرية لزعزعة الأمن والاستقرار في العراق وتهديد وحدة أراضيه”.