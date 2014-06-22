البنك الدولى ومحافظة أسوان ينظمان مؤتمر عالمى لطرح مشروعات استثمارية مشتركة

اتفق اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان مع البعثة المشتركة للبنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية برئاسة بيتر مواسلى على تنظيم مؤتمر عالمي لطرح تنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية التى يمكن أن يقوم بها القطاع الخاص على أرض المحافظة فى مجالات التعدين والسياحة والصيد والتصنيع الزراعى ، بجانب الصناعات الصغيرة والبيئية.

وجاء ذلك أثناء لقاء المحافظ مع وفد البعثة المشتركة والتى تقوم بزيارة لمصر فى الفترة من 16 إلي 27 يونيو الجارى وتأتى زيارة الوفد لمحافظة أسوان للإطلاع على المقومات التنموية والاستثمارية من ثروات تعدينية و ومحجرية وسمكية والمتوفرة باحتياطيات هائلة , علاوة على تمتعها بالبنية الأساسية من مطارات وموانئ نهرية وشبكات طرق وسكك حديدية.

وأكد مصطفى يسرى على أن الاستقرار الذى تشهده البلاد حالياً عقب الانتخابات الرئاسية سيهئ المناخ أمام انطلاق العديد من المشروعات الاستثمارية التى ستفتح المجال أمام الشباب للعمل ،مؤكداً على أنه من المتوقع افتتاح ميناء قسطل البرى على الحدود المصرية السودانية خلال يوليو القادم وهو الذى يعتبر الباب الملكي أمام انطلاق مصر لإفريقيا وخاصةً مع توافر طرق دولية فى الجانبين ،مما يفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية .

كما قام محافظ أسوان بعرض العديد من فرص الاستثمار الجاهزة للتنفيذ من خلال القطاع الخاص منها إنشاء مصنع ضخم ومتعدد الأغراض للاستفادة من الثروة السمكية في بحيرة ناصر ، وخاصة أنها متنوعة وأورجنك وبكميات كبيرة ليشمل مفرخات للزريعة وخطوط إنتاج لتعبئة وتغليف الأسماك ، مع خطوط أخري للمنتجات الطبية من زيوت وكالسيوم وأيضاً خط لإنتاج الأعلاف من مخلفات الأسماك ،لافتاً إلي أنه جاري إنشاء مصنع للأسمدة الفوسفاتية بالسباعية باستثمارات 250 مليون جنيه مما يوفر 500 فرصة عمل كمرحلة أولي.

هذا بجانب مصنع أخر للسيراميك سيتم إنشائه علي 3 مراحل لاستثمار الاحتياطيات المتوفرة من خامة الطفلة ، بالإضافة إلي إقامة مركز عالمي للاستشفاء البيئي بالرمال لإعادة أسوان علي خريطة السياحة العلاجية.

ومن جانبه أشار بيتر مواسلى خبير أول بالبنك الدولي علي مستوي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلي أن زيارة البعثة المشتركة تأتي بهدف التعرف علي احتياجات هذا الإقليم الواعد لاستثمار إمكانياته من خلال تحفيز القطاع الخاص للدخول في مشروعات متنوعة ، لافتً إلي أن ذلك يأتي ضمن برنامج تنمية القطاع الخاص بالصعيد خلال الـ 5 سنوات القادمة والذي ستكون محافظة أسوان في مقدمة المناطق المستهدفة في هذا البرنامج ،مما يحقق التسويق الجيد لمقوماتها وإمكانياتها من خلال مؤتمر يتبناه البنك الدولي يضم كبار الشركات الاستثمارية والمصرفية والتسويقية العالمية ، علاوة علي الجهات الحكومية وأيضاً شركاء التنمية في القطاعات السياحية والزراعية والصناعية وصيد الأسماك.

وتابع بيتر مواسلي بأن المؤتمر سيشمل ورش عمل في كل قطاع من هذه القطاعات للوقوف علي الفرص المتاحة وآلية تنفيذها ، مع طرح أي عقبات أو مشاكل تعوق هذا التنفيذ وهو الذي يحتاج إلي سرعة تطبيق اللامركزية وتغيير التشريعات والقوانين المنظمة للاستثمار .