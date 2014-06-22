ضبط صياداً بحوزتة بندقية آلية ببورسعيد

أستمرارا لجهود مديرية أمن بورسعيد داخل بحيرة المنزلة لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية وحائزى الاسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والقضاء على كافة البؤر الإجرامية .

تمكن ضباط قسم شرطة المسطحات المائية من ضبط المدعو/ محمد الداودى السيد درغام ـ مقيم المطريه/ دقهلية .. وذلك حال تواجده بالمراح الخاص به بمنطقة بحر الجميل ــ دائرة قسم الزهور .. محرزاً سلاح نارى عبارة عن بندقية اليه عيار 7.62×39 مم وعدد ( 4 ) طلقات من ذات العيار .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية … وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسه علي ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في الميعاد.