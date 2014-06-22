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ضبط صياداً بحوزتة بندقية آلية ببورسعيد

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ضبط صياداً بحوزتة بندقية آلية ببورسعيد ضبط صياداً بحوزتة بندقية آلية ببورسعيد

أستمرارا لجهود مديرية أمن بورسعيد داخل بحيرة المنزلة لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية وحائزى الاسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والقضاء على كافة البؤر الإجرامية .

تمكن ضباط قسم شرطة المسطحات المائية من ضبط المدعو/ محمد الداودى السيد درغام ـ مقيم المطريه/ دقهلية .. وذلك حال تواجده بالمراح الخاص به بمنطقة بحر الجميل ــ دائرة قسم الزهور .. محرزاً سلاح نارى عبارة عن بندقية اليه عيار 7.62×39 مم وعدد ( 4 ) طلقات من ذات العيار .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية … وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسه علي ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في الميعاد.

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