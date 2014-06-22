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محافظ الوادي الجديد يناقش الأحوزة العمرانية مع وفد التخطيط العمراني

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محافظ الوادي الجديد يناقش الأحوزة العمرانية مع وفد التخطيط العمراني محافظ الوادي الجديد يناقش الأحوزة العمرانية مع وفد التخطيط العمراني

في إطار اهتمام اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد بتوفير احتياجات المواطنين الأساسية والضرورية ولرفع المعاناة عن كاهل المواطن الواحاتي .

والتقي عشماوي صباح اليوم بوفد من هيئة التخطيط العمراني ،وذلك لمناقشة الأحوزة العمرانية لقري مراكز المحافظة الخمسة والأماكن التي تم تحديدها بكل قرية وفقا لخرائط الامتداد العمراني لكل قرية علي حده .

وأكد عشماوي في لقاءه مع المهندس محمود النجار مدير المركز الإقليمي بأسيوط والدكتور بكر هاشم استشاري بالمشروع ، أنه سوف يتم مناقشة تنفيذ المخططات العمرانية الجديدة التي تم اعتمادها مع الجهات المسؤولة عنها بالمحافظة لإنهاء إجراءات تراخيص وتصاريح البناء المتوقفة للمواطنين ضمن الأحوزة التي تم إعدادها.

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