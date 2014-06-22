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ائتلاف القبائل العربية يطالب النائب العام بإيقاف أفلام السبكي

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ائتلاف القبائل العربية يطالب النائب العام بإيقاف أفلام السبكي ائتلاف القبائل العربية يطالب النائب العام بإيقاف أفلام السبكي

تقدم صلاح أحمد سلامة منسق عام الشباب بائتلاف القبائل العربية ومؤسس حركة مراقبون ببلاغ للنائب العام ضد شركة السبكى للإنتاج السينمائى لصاحبها المنتج محمد السبكى وشركاؤه.

وجاء فى البلاغ الذى حمل رقم 2014 عرائض النائب العام أن الشركة تقدم مادة فيلمية تنشر الإسفاف والبلطجة والعري وجرائم التحرش والاغتصاب وتجارة المخدرات فى المجتمع مما يتسبب فى تدمير جيل مصري بأكمله من أفلام هابطة ساهمت فى تدمير ثقافة المجتمع والذوق العام كما أنها تخدش الحياء وتحرض على الفسق.

وأوضح البلاغ أن أفلام السبكى ساهمت بشكل كبير فى انتشار ظاهرة البلطجة والساقطات من خلال تقديم هؤلاء كمثل أعلى للشباب من خلال حبكات درامية مما أدي إلي غياب الوعي وتصوير على أنها عبارة عن بلطجية ورراقصات وهو ما نتج عنه انتشار ظاهرة التحرش والاغتصاب .

وطالب البلاغ سحب ترخيص شركات السبكى للإنتاج السينيمائى وضمهم الي قائمة المتهمين فى التحرش والاغتصاب التى تحدث فى الشارع المصرى.

واعتبر البلاغ أن هذه المطالب شعبية وعريضة لكل ابناء القبائل العربية لإعادة القيم والمبادئ التى تم فقدانها على أيديهم.

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