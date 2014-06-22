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نانسي عجرم تهنىء صغيرتها "إيلا" بمناسبة تخرجها

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نانسي عجرم تهنىء صغيرتها "إيلا" بمناسبة تخرجها نانسي عجرم تهنىء صغيرتها "إيلا" بمناسبة تخرجها

الأحد 22-06-2014 14:16

قدّمت الفنانة نانسي عجرم التّهنئة لابنتها الصّغيرة "ايلا" على صفحتها الخاصّة بموقع "انستغرام" بمناسبة تخرجها، دون أنّ تذكر من أي صف تخرّجت، ولكن بالنسبة إلى عمرها، فمن الطبيعي أنّ تكون قد تخرّجت من الحضانة، استعداداً لدخول المدرسة في العام المقبل.

 

نانسي نشرت صورة لـ "ايلا" بملابس التّخرج، وعبّرت عن فخرها بها، وهو الشّعور الذي تشعر به حيالها دوماً.

 

"سيدتي نت" يتمنى لـ "ايلا" النّجاح والتّفوق في حياتها ودراستها ويقول لها "عقبال التّخرج من الجّامعة".

 

 

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