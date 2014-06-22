ميلاني غريفيت تمحو أنطونيو بانديراس من حياتها وهذا الدليل

بعد مرور 15 يوماً فقط على إنفصالها عن زوجها النجم Antonio Banderas، شوهدت الممثلة العالميّة Melanie Griffith وهي تتناول العشاء برفقة الممثّل Matt Dillon في مدينة روما الإيطاليّة، حيث تقضي إجازتها حاليّاً.

الصور التي تم تسريبها أظهرت Griffith البالغة من العمر 56 عاماً وهي تعانق Dillon الذي يصغرها بـ 6 سنوات، بشدّة وحرارة عند مغادرته المطعم، ممّا أثار الشكوك حول وجود علاقة بينهما، خصوصاً وأنّها أصبحت حرّة بعد طلبها الطلاق من Banderas.

خلال النهار، قامت Griffith بجولة تسوّق في شوارع روما، ورافقتها الصحافيّة والخبيرة بالقانون الدولي Robin Baum.

Melanie التي أزالت وشم إسم Antonio عن ذراعها، كانت قد توجهّت خلال الأيّام الماضية إلى إيطاليا للمشاركة في فعاليات الدورة الـ 60 لمهرجان تورمينا السينمائي الإيطالي الذي أقيم الثلاثاء.

كل هذه التطورّات التي طرأت على حياة النجمة Melanie Griffith منذ 15 يوماً حتى الآن، خير دليل على أنّها لا تأبه للطلاق ولا تفكّر بالتراجع عنه أبداًن كما أنّها لا تنوي إعطاء فرصة أخرى لزواجها الذي إستمّر 18 عاماً.