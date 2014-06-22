كيلي كلاركسون تنشر الصورة الأولى لطفلتها إبنة الـ 9 أيّام

نشرت النجمة الأمريكية Kelly Clarkson على موقع إنستجرام، الصورة الأولى لمولودتها الجديدة التي أنجبتها الخميس الماضي، وأطلقت عليها إسم River Rose.

وعلقّت Clarkson على صورة طفلتها البالغة من العمر 9 أيّام: إنّها طفلتنا الجميلة River Rose، وأعظم شيء على وجه الكرة الأرضيّة.

الصورة المؤثرة التي تشاركتها Kelly مع جمهورها ومحبّيها، حصلت على عدد كبير من التعليقات والـ likes.

يشار إلى أن هذه الطفلة هي الأولى لـ Kelly Clarkson من زوجها Brandon Blackstock، الذي أعلنت خطوبتها منه في العام 2012، ثم تزوجّا في تشرين الأول 2013.