شكلك مش غريب:حكيم أغمي عليه من قبلة هيفا وتامر يعتذر من نبيل شعيل

مع مفاجأة المخرج محمد سامي إنتهاء تصوير مسلسل "كلام على ورق" وإعلان الفنّان حكيم انتظاره بشغف نتائج المونديال، أطلّت هيفاء وهبي على المسرح وأطلقت أغنيتها الجديدة "فرحانة" غناءاً ورقصاً مع الفرقة الاستعراضية، ومن بعدها قدّم لها الفنّان طوني أبو جودة "مروحة يد" كُتب عليها "fazi3 " مشيراً إلى أنّ هذه الكلمة توجز وجودها في الموسم الأول من برنامج "شكلك مش غريب"، وهي الكلمة التّي دأبت هيفاء على لفظها منذ الحلقة الأولى باستخدام حرف "ز" وليس حرف "ظ" على اعتبار أنّها كانت تقولها عند تقييم أداء المشترك الذي يعجبها "فزيع " وليس "فظيع" (رائع).

حكيم دعا المشاهدين إلى متابعة مسلسل هيفاء "كلام على ورق" على شاشة "أم بي سي"، أما محمد سامي فأعرب عن سعادته بالمشاركة ببرنامج "شكلك مش غريب" مادحاً الفنانين الثمانية الذين أبدعوا في تقمّص الشّخصيات، بينما قالت هيفاء إنّها لن تتحدث عن مسلسلها الجديد لأنه سيتحدث عن نفسه، ووعدت بمواسم مقبلة من البرنامج.

خالد الشّاعر كان أول الفنانين المقلِّدين، وكان "الكينغ" محمد منير هو آخر الفنانين الذين أبدع في تقمّص شخصيتهم في هذا الموسم من البرنامج. ومع أغنية "سو يا سو" تحمّس حكيم ودعا هيفاء إلى الرقص على أنغامها، فلبّت الدّعوة، بينما اكتفى محمد سامي بالتّصفيق لهما.

هيفاء التّي غنّى لها خالد الشّاعر "الليلة يا سمرا" اعتبرت أنّه كان متفوقاً في استعراضه، أمّا حكيم فأشاد بموهبته، بينما رأى محمد سامي أنّه خرج من البرنامج نجماً كبيراً.

إشادة جماعية بديمة قندلفت

ديما قندلفة التّي قلّدت باتريسيا كاس، وجدت هيفاء أنّها "بتاخد العقل" ورآها محمد سامي "شاطرة وموهوبة" وأكّد حكيم على براعتها في تجسيد الشّخصيات بكل أبعادها.

وائل منصور وجينيفر غراوت تقمصا شخصيتيّ عاصي الحلاني وكارول صقر وقدما معاً ديو " قولي جاي"، ولكنهما فشلا بامتياز بأدائها، فوائل لم يكن ناجحاً بالغناء في اللهجة اللبنانية كما بتقليد شكل عاصي، أمّا جينيفر فلم تشبه كارول شكلاً وإنّ كان صوتها "يشفع لها". رومانسية وائل وجينفير جعلت هيفاء تقول "بدّي نام"، أمّا حكيم فلقّب وائل بـ"وائل الحلاني". ووجد أنّ أداء الثنائي كان رائعاً، فيما أعرب محمد سامي عن إعجابه بما قدمه وائل وجينيفر.

باسمة التّي تقمّصت شخصية داليدا، أشادت هيفاء بالإصرار وروح التّحدي اللذين يميّزان شخصيتها ودعتها للعودة إلى السّاحة الفنية من خلال أعمال جديدة، واعتبر محمد سامي أنّه يحب الاستماع إلى صوتها، أما حكيم الذي "أغمي" عليه (مثّل مشهد الإغماء مازحاً) عندما وجهت هيفاء قبلة إلى الجمهور المغربي، فاعتبر أنّ باسمة أضافت إلى الأغنية.

براعة عبد المنعم عمايري

عبد المنعم عمايري تقمّص ببراعة وكعادته شخصية وديع الصافي، فقال له حكيم: "سوف أقول لك كلمتين ما فيش غيرهم: منك لله"، أما هيفاء وهبي فقالت: "أنت تُدَرّس". بينما وصفه محمد سامي بالفنّان العبقريّ وصاحب الموهبة الفذّة.

تامر عبد المنعم جسّد شخصية عادل إمام بامتياز شكلاً وحضوراً وأداءاً، وبعد أنّ عانقته هيفاء قالت له "أنا ببوس عادل امام"، وأكّدت أنّ مسلسل الفنّان عادل إمام هو المسلسل الوحيد الذي ستتابعه في رمضان بالإضافة إلى مسلسلها، أمّا حكيم فقال:"ده اللي كان لازم تعملو من أول البرنامج"، واعتبر محمد سامي أنّ تامر بتقليده عادل في هذه الحلقة هو الأفضل مقارنة مع كل الحلقات السّابقة. تامر اعتذر من نبيل شعيل بسبب زعله منه عند تقليده وقال له:"أنا أحبك ولذلك قمت بتقليدك" .

ميس حمدان قلّدت ميريام فارس، فرأى حكيم أنّها "خارقة للعالم" ووجدت هيفاء أنّها نقلت الشّخصية بشكل رائع، محمد سامي شكر ميس على كل ما قدّمته في جميع الحلقات.

وبعدها اشتعل المسرح على غناء حكيم "السلام عليكم" رقصاً مع هيفاء لينضم إليها كل من: ديمة قندلفت، وميس حمدان، وجينيفر غراوت، ووائل منصور، وتامر عبد المنعم.

تجربة هيفاء الأفضل

وقالت هيفاء عن تجربتها في برنامج "شكلك مش غريب" إنّها أفضل ما قدّمته هذه العام، كما اعتبرت أنّ البرنامج هو أفضل ما عرضته "أم بي سي" على شاشتها وأضافت "أنا حرة برأيي"، ووجد حكيم أنّ الـ 10 أسابيع مرت بسرعة وكأنها أسبوع واحد، أما محمد سامي، فوجّه تحية إلى السيسي وتمنّى أنّ يستتب الأمن في الوطن العربي.

وبنتيجة تصويت الجمهور فاز عبد المنعم عمايري، الذي فضّله الجمهور على ميس حمدان وخالد الشّاعر وباسمة، وحصل على مبلغ 50 ألف دولار أمريكي أهداها إلى جمعية "بسمة لأطفال السرطان في سوريا". ثم دعا طوني أبو جودة الجميع للاحتفال بنهاية البرنامج على أغنية الشاب خالد"s’aimer on va ".

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