حبس المنتجة علياء الكيبالي لمدة عام لتزويرها مستند ضد حسن الرداد

حكمت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار أمجد الكنيسي بحبس المنتجة السينمائية علياء الكيبالي عام واحد مع الشغل بتهمة تزوير ورقة واستعمالها ضد الفنّان حسن الرداد، بحضور شعبان سعيد محامي الفنّان حسن الرداد جلسة المحاكمة، وطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المنتجة لتوفّر القصد الجنائي.



وبدأت القضية عندما نشب خلاف بين الرداد والمنتجة علياء الكيبالي وقامت على أثره بتزوير إيصال استلام النقدية وتحويله إلى إيصال أمانة ضد الفنّان حسن الرداد، ومن جهته قال محامي الرداد أنّ لديه عدد من الشّهود في هذه الدّعوى وهم أعضاء نقابة المهن التمثيلية، حيث حضر منهم إلى الجلسة الفنان أحمد صيام، إلا أنّ المحكمة وجدت البراءة واضحة دون الحاجة إلى سماع أقوال الشّهود.



وفي نهاية الجلسة أصدرت المحكمة حكمها ببراءة الرداد وتحويل علياء الكيبالي للنيابة بتهمة التّزوير.

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