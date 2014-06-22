مقدمّة البرامج كاتي كوريك تتزوّج ثانيةً بعد وفاة زوجها

تزوجّت الصحافيّة ومقدمّة البرامج Katie Couric أمس من خطيبها John Molner، في حفل بسيط أقيم داخل الحديقة الخلفيّة لمنزلها جنوب هامبتون بنيويورك.

إقتصر حفل الزفاف على عائلة الطرفين وبعض الأصدقاء المقربّين، ولم يتخطَّ عدد الحاضرين الـ 50 شخصاً.

Couric البالغة من العمر 57 عاماً، تألقّت بفستان أبيض بسيط من تصميم Carmen Marc Valvo ، إختاره قبل أسبوع واحد فقط من حفل الزفاف.

وكشفت إحدى المصادر المقربّة من العروسين أن John Molner البالغ من العمر 51 عاماً، سيصطحب زوجته في كانون الأول إلى نيوزيلندا، من أجل قضاء شهر العسل.

علاقة Couric و Molner، الذي يعمل كرئيس قسم في بنك الاستثمار، بدأت في أيلول من العام 2010 أي منذ حوالي السنتين.

لا بد من الإشارة إلى أن هذا الزواج هو الثاني للصحافيّة المتمرسّة Katie Couric، بعد Jay Monahan الذي توفيّ عام 1998 إثر إصابته بسرطان القولون.

Katie Couric لديها من زوجها الراحل إبنة تدعى Ellie وتبلغ من العمر 22 عاماً، وأخرى في سن الـ 18 إسمها Carrie.