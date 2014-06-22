أناهيد فيّاض تدخل عالم السّينما للمرّة الأولى

تدخل الفنّانة السّوريّة أناهيد فيّاض عالم السّينما للمرّة الأولى خلال مسيرتها الفنيّة، حيث بدأت منذ أيّام تصوير أولى مشاهدها بفيلم "3000 ليلة" إخراج المخرجة الفلسطينيّة مي المصري.

وأبدت فيّاض تفاؤلها بتجربتها السّينمائيّة الأولى، مشيرة إلى أنّ الفيلم يضم ممثلين من سوريا والأردن ومن فلسطين.

ويسلّط الفيلم الضّوء على معاناة المعتقلات الفلسطينيّات لدى "اسرائيل"، والعمل نسوي بامتياز.

دراميّاً، تطلّ الفنّانة السوريّة عبر الجزء السّادس من "باب الحارة" من إخراج عزّام بخلاف العادة، حيث تستمرّ بتجسيد شخصيّة "دلال" زوجة "عصام"، وتمّ تصوير العمل بالكامل في مدينة دمشق.

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