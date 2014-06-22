حالة الطقس في الإمارات غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام ومغبرا أحيانا على بعض المناطق وغائما جزئيا على بعض المناطق الشرقية بعد الظهر وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية الغربية.

الرياح .. جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 - 25 كم/ساعة خلال الصباح والليل وتكون جنوبية غربية - شمالية غربية / 20 - 36 كم/ساعة بعد الظهر والمساء.

البحر .. خفيف إلى متوسط الموج .. ويبلغ إرتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب الساحل ومن قدمين إلى أربعة أقدام بالعمق .. ويبلغ أعلى مستوى للمد عند الساعة العاشرة و 30 دقيقة صباحا وفي تمام الساعة العاشرة و 18 دقيقة مساء وأدنى مستوى للجزر عند الساعة الثالثة و 22 دقيقة مساء .

لمعرفة درجات الحرارة ونسب الرطوبة اضغط هنا

>