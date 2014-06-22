أخبار عاجلة

تغطية خاصة - وزير التجارة والصناعة: الرئيس الأمريكي وعد بمساندة مصر بشكل غير مسبوق -
لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي: مستوى التحكيم فى إفريقيا لابد من تدخلات لتحسين مستواه -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يوضح أهم ما يجب ان يتوفر فى وسائل الإعلام للقيام بدورها -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يقطع الشك ويوضح موقفه لنقل المقر الإفريقى من مصر -
بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان -
طبيبة تحذر : حقنة فولتارين واحدة قد تسبب الفشل الكلوي | المسكنات للأسف في مصر مثل «اللبان» وأغلب مرضانا بدايتهم كانت مسكّن للآلام -
موعد مزاد جمارك القاهرة 2017 على أكثر من 100 سيارة والشروط اللازمة للاشتراك -
لحظات إغلاق مطعم البرنس بإمبابة "مطعم البرنس" -
ميركل: انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيخلف أضرارًا -
وزير الصناعة: مساندة أمريكا لمصر غير مشروطة.. فتحنا صفحة جديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

حالة الطقس في الإمارات غدا

Google+ Print
حالة الطقس في الإمارات غدا حالة الطقس في الإمارات غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام ومغبرا أحيانا على بعض المناطق وغائما جزئيا على بعض المناطق الشرقية بعد الظهر وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية الغربية.

الرياح .. جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 - 25 كم/ساعة خلال الصباح والليل وتكون جنوبية غربية - شمالية غربية / 20 - 36 كم/ساعة بعد الظهر والمساء.

البحر .. خفيف إلى متوسط الموج .. ويبلغ إرتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب الساحل ومن قدمين إلى أربعة أقدام بالعمق .. ويبلغ أعلى مستوى للمد عند الساعة العاشرة و 30 دقيقة صباحا وفي تمام الساعة العاشرة و 18 دقيقة مساء وأدنى مستوى للجزر عند الساعة الثالثة و 22 دقيقة مساء .

لمعرفة  درجات الحرارة ونسب الرطوبة اضغط هنا
>  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية