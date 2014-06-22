وزير الداخلية يفتتح وحدات طبية جديدة بمستشفى الشرطة

افتتح اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية صباح اليوم الأقسام والوحدات الطبية التى تم إستحداثها وتطويرها بمستشفى الشرطة بالقاهرة الجديدة والتى ستسهم بشكل فعال فى تقديم خدمة طبية متطورة لرجال الشرطة وأسرهم .

وقام الوزير بإفتتاح قسم الأشعة بالمستشفى عقب تطويرة وتزويده بجهاز ( CT 320 ) الخاص بالشرايين الطرفية والذى يغنى فى بعض الحالات عن عمليات القسطرة التشخيصية، وجهاز أشعة ديجيتال يساهم فى سرعة تصوير وتشخيص الحالات المرضية.

وشهد إبراهيم أوجه التطوير التى أُدخلت على قسم الأسنان بالمستشفى حيث تم أضافة 5 وحدة ” كراسى متكاملة ” مزوده بأجهزة أشعه ديجيتال ، وأدوات التعقيم المستخدمة للمرضى المترددين على القسم .

وتفقد وحدات المستشفى المستحدثه وشملت وحدة مناظير الجهاز الهضمى والتى تساعد فى تشخيص الأورام بالجهاز الهضمى والكبد والبنكرياس، ووحدة غسيل كلوى متطوره مزودة بأحدث محطة معالجة مياة وتُمكن الطاقم الطبى من متابعة المرضى أثناء جلسة الغسيل الكلوى لضمان الإستفادة منها، كما تم إستحداث وحدة الأطفال المبتسرين والحضانات الضوئية المتطوره للأطفال مرضى الصفراء .

وأشاد السيد الوزير بما شهدته المستشفى من أوجه تطوير وتحديث وحرص قطاع الخدمات الطبيه على مواكبة التطورات فى المجال الطبى بهدف تقديم خدمة طبية متميزه لرجال الشرطة وأسرهم ووجه سيادته بالإستمرار فى التطوير والتحديث ضماناً لتوفير الخدمة الرعاية الطبية المتكاملة لرجال الشرطة .