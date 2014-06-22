تأجيل محاكمة حبارة بـ”مذبحة رفح الثانية” للغد

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة اليوم بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي تأجيل محاكمة “عادل حبارة” و34 متهمًا من خلية “الأنصار والمهاجرين” بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ “مذبحة رفح الثانية ” إلى جلسة الغد 23 يونيو .

وأمرت المحكمة بضبط وإحضار شهود الإثبات الذين كانوا من المقرر ان يحضروا للإدلاء بشهادتهم اليوم أمام المحكمة ولكنهم تغيبوا وهم الملازم هاني محمد ابراهيم ، وأمين الشرطة شادي محمد مصطفى ، والمجندين توفيق دسوقي ومحمد عبد النبي عبده وإحضارهم لحضور جلسة الغد .

وأمرت المحكمة كذلك بإجراء كشف طبي على المتهمين محمد ابراهيم سعيد واحمد محمد عبد الله لبيان حالتهم الصحية وجاء ذلك استجابة لطلب تقدمت به هيئة الدفاع في بداية الجلسة والتي لم تستمر أكثر من 5 دقائق .

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة وسيناء ونسبت لهم كذلك ارتكاب ما يعرف إعلامياً بـ “مذبحة رفح الثانية” والتي راح ضحيتها 25 شهيداً من مجندي الأمن المركزي بجانب قتل مجندين للأمن المركزي ببلبيس واتهامات آخرى بينها التخابر مع تنظيم القاعدة.