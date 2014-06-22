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بدء جلسة تجديد حبس 242 متهم في فض اعتصام رابعة

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بدء جلسة تجديد حبس 242 متهم في فض اعتصام رابعة بدء جلسة تجديد حبس 242 متهم في فض اعتصام رابعة

محكمة

بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، نظر تجديد حبس 242 متهم في أحداث العنف التي وقعت بميدان رابعة العدوية يوم 14 أغسطس الماضي، أثناء فض اعتصام أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي.

يذكر أن سكرتير الجلسة قام بغثبات حضور المتهمين قبل بدء الجلسة وتبين إمتناع عدد من المتهمين من الحضور بناء على طلبهم .

وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض على المتهمين يوم 14 أغسطس الماضي أثناء فض اعتصام أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسى برابعة العدوية، حيث يواجه المتهمون ارتكاب جرائم استعمال القوة والعنف مع أفرد الشرطة، ومنع رجال السلطة العامة، من ممارسة أعمالهم، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وحيازة مفرقعات، وتخريب المال العام والطرق، وتعطيل وسائل النقل البرية، وإضرام النيران في مسجد رابعة العدوية وملحقاته عمدًا، وحيازة أسلحة بيضاء للاعتداء على المواطنين، والإرهاب، وتكدير الأمن العام.

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