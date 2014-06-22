أخبار عاجلة

تغطية خاصة - وزير التجارة والصناعة: الرئيس الأمريكي وعد بمساندة مصر بشكل غير مسبوق -
لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي: مستوى التحكيم فى إفريقيا لابد من تدخلات لتحسين مستواه -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يوضح أهم ما يجب ان يتوفر فى وسائل الإعلام للقيام بدورها -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يقطع الشك ويوضح موقفه لنقل المقر الإفريقى من مصر -
بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان -
طبيبة تحذر : حقنة فولتارين واحدة قد تسبب الفشل الكلوي | المسكنات للأسف في مصر مثل «اللبان» وأغلب مرضانا بدايتهم كانت مسكّن للآلام -
موعد مزاد جمارك القاهرة 2017 على أكثر من 100 سيارة والشروط اللازمة للاشتراك -
لحظات إغلاق مطعم البرنس بإمبابة "مطعم البرنس" -
ميركل: انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيخلف أضرارًا -
وزير الصناعة: مساندة أمريكا لمصر غير مشروطة.. فتحنا صفحة جديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

جبرائيل: تصريحات ممثلة “العفو الدولية” بشأن أحكام الإعدام تدخل سافر فى القضاء

Google+ Print
جبرائيل: تصريحات ممثلة “العفو الدولية” بشأن أحكام الإعدام تدخل سافر فى القضاء جبرائيل: تصريحات ممثلة “العفو الدولية” بشأن أحكام الإعدام تدخل سافر فى القضاء

الدكتور نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان

قال نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان إن تصريحات ممثلة العفو الدولية بشأن أحكام أعدام 183 متهماً ووصفها للقضاء المصرى بأنه غير نزيه ومطالبتها بالغاء هذة الاحكام يعد تدخلاً سافراً فى سلطة القضاء المصرى وتداخل بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية وإهدار لمبدأ الفصل بين السلطات .

وأضاف جبرائيل فى بيان اليوم “على العفو الدولية أن تعلم أن التقاضى فى لأكثر من درجة وأن أحكام الإعدام التى صدرت هى قابلة للطعن عليها أمام محكمة النقض سواء من المحكوم عليهم أو من النيابة العامة،كما أن القانون المصرى الزم النائب العام أن يطعن على أى حكم صادر بالإعدام , وأن أحكام الأعدام لا يمكن تنفيذها إلا بعد استنفاذ كل طرق الطعن”.

وطالب جبرائيل السلطات المصرية باعتبار حسيبة صحراوى مديرة برنامج العفو الدولية لشمال إفريقيا شخصًا غير مرغوب فيها ويتعين طردها وذلك لأنها لا تتعامل بحيادية أو شفافية وأنها تسوق تقارير مغلوطة ضد مصر لمصالح معينة-بحسب قوله .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - وزير التجارة والصناعة: الرئيس الأمريكي وعد بمساندة مصر بشكل غير مسبوق

تغطية خاصة - وزير التجارة والصناعة: الرئيس الأمريكي وعد بمساندة مصر بشكل غير مسبوق

لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يقطع الشك ويوضح موقفه لنقل المقر الإفريقى من مصر

لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يقطع الشك ويوضح موقفه لنقل المقر الإفريقى من مصر

طبيبة تحذر : حقنة فولتارين واحدة قد تسبب الفشل الكلوي | المسكنات للأسف في مصر مثل «اللبان» وأغلب مرضانا بدايتهم كانت مسكّن للآلام

طبيبة تحذر : حقنة فولتارين واحدة قد تسبب الفشل الكلوي | المسكنات للأسف في مصر مثل «اللبان» وأغلب مرضانا بدايتهم كانت مسكّن للآلام

وزير الصناعة: مساندة أمريكا لمصر غير مشروطة.. فتحنا صفحة جديدة

وزير الصناعة: مساندة أمريكا لمصر غير مشروطة.. فتحنا صفحة جديدة