جبرائيل: تصريحات ممثلة “العفو الدولية” بشأن أحكام الإعدام تدخل سافر فى القضاء

قال نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان إن تصريحات ممثلة العفو الدولية بشأن أحكام أعدام 183 متهماً ووصفها للقضاء المصرى بأنه غير نزيه ومطالبتها بالغاء هذة الاحكام يعد تدخلاً سافراً فى سلطة القضاء المصرى وتداخل بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية وإهدار لمبدأ الفصل بين السلطات .

وأضاف جبرائيل فى بيان اليوم “على العفو الدولية أن تعلم أن التقاضى فى مصر لأكثر من درجة وأن أحكام الإعدام التى صدرت هى قابلة للطعن عليها أمام محكمة النقض سواء من المحكوم عليهم أو من النيابة العامة،كما أن القانون المصرى الزم النائب العام أن يطعن على أى حكم صادر بالإعدام , وأن أحكام الأعدام لا يمكن تنفيذها إلا بعد استنفاذ كل طرق الطعن”.

وطالب جبرائيل السلطات المصرية باعتبار حسيبة صحراوى مديرة برنامج العفو الدولية لشمال إفريقيا شخصًا غير مرغوب فيها ويتعين طردها وذلك لأنها لا تتعامل بحيادية أو شفافية وأنها تسوق تقارير مغلوطة ضد مصر لمصالح معينة-بحسب قوله .