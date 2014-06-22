العدل والتنمية تدعو الأمم المتحدة بضرورة الاعتراف باستقلال الأحواز

أدانت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان فى بيان لها استمرار الاحتلال الإيرانى للأحواز العربية وصمت الدول العربية والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى والجامعة العربية عن ممارسات الجيش الإيرانى القمعية داخل الأحواز وارتكابه لجرائم الإبادة الجماعية ضد الأحوازيين وممارسته لعمليات إعدام منظمة لنشطاء أحوازيين .

وقالت المنظمة أن إيران ما زالت تحتل الأحواز وتقمع حركة تحرير الأحواز وترتكب جرائم منافية لحقوق الإنسان نظرًا لوجود الحرس الثورى الإيرانى وقوات الباسيج الإيرانية والميليشيات الشيعية داخل الأحواز.

ودعا عضو المكتب الاستشارى للمنظمة زيدان القنائى القبائل والعشائر العربية داخل الأحواز إلى أعلان الثورة وإعلان استقلال إقليم الأحواز وبلوشستان عن إيران بعدج السيطرة الإيرانية على الأحواز بعهد رضا شاه بهلوى عام 1925 داعيًا الأمم المتحدة إلى ضرورة إدانة الممارسات الإيرانية داخل الأحواز ودعم استقلال تلك الأقاليم ودول الخليج وحركات تحرير العراق لابد أن تلعب دورا فى تحرير الأحواز .