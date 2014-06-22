إم علي بـ "الكرواسان"

المقادير:

-7 قطع من "الكرواسان" بنكهة الزبدة، بزنة 85 غراماً لكل قطعة

-45 غراماً من شرائح اللوز المحمص

-45 غراماً من الفستق الحلبي المقطع

-60 غراماً من الزبيب الذهبي

-لتر ونصف اللتر من الحليب كامل الدسم

-750 ملليلتراً من كريما الخفق

-3 ملاعق كبيرة من مسحوق حليب جوز الهند

-250 غراماً من السكر الناعم

-ملعقتان كبيرتان من ماء زهر البرتقال

-3 ملاعق كبيرة من ماء الورد

-ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة

-ملعقة صغيرة من مسحوق الهيل

-250 ملليلتراً من كريما الخفق، للتزيين

-30 غراماً من السكر الناعم، للتزيين

-3 ملاعق صغيرة من جوز الهند المبشور، للتزيين

طريقة التحضير:

1- يسخن الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.

2- تقطّع حبات "الكرواسان" إلى قطع بحجم اللقمة، توضع على صينية خبز مبطنة بورق الخَبز، وتخبز في الفرن لـ10 دقائق، أو حتى تصبح ذهبيّة ومقرمشة.ثم، ترفع من الفرن وتدع جانباً.

3- توضع قطع "الكرواسان" في قدر فخّار، وتزيّن باللوز والفستق والزبيب.

4 -يسخّن في مقلاة كلّ من:الحليب والكريما ومسحوق حليب جوز الهند والسكر، حتى يغلي هذا الخليط، ثم تخفض الحرارة ويترك لينضج لدقيقتين، لترفع المقلاة عن النار بعدها.ثم، يضاف مسحوق القرفة ومسحوق الهيل وماء الورد وماء زهر البرتقال.ويصب خليط الحليب والكريما الساخن على "الكرواسان"، يترك لـ15 دقيقة جانباً، حتى تمتصه.وتزيّن بالقليل من كريما الخفق والسكر الناعم وجوز الهند المبشور.

5- تخبز على حرارة 180 درجة مئوية لـ15 دقيقة أو حتى تصبح ذهبية. ثم تزيّن بالفستق. وتقدم ساخنة.

(هذه المقادير تكفي لأشخاص عشرة).

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