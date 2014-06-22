بالفيديو..رئيس حى الوايلي: مستمرون في إزالة الباعة الجائلين لعودة إنسيابية الشارع

قال المهندس مصطفى وهبة، رئيس حى الوايلي، ” إن حملة اليوم تسهدف ميدان العباسية ، و شارع أمتداد رمسيس ، الدمرداش ، و ذلك من أجل عودة إنسابية الشارع لطبيعتها ، وإنتظام حركة المرور ” .

يذكر أن صباح اليوم كل من المهندس مصطفى وهبة رئيس حى الوايلي و العميد أشرف عبدالعزيز مأمور قسم الوايلي ، تحت أشراف اللواء إبراهيم بوكتر ، بحملة أمنية لأزالة الإشغالات بالطرق و طرد الباعة الجائلين من الشوارع ، طبقًا لقرار المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بإعادة النظام للشارع المصري من خلال إزالة المخالفين من الشوارع والميادين .

(المراسل :أحمد سامح)

" frameborder="0">