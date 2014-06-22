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بالفيديو..رئيس حى الوايلي: مستمرون في إزالة الباعة الجائلين لعودة إنسيابية الشارع

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بالفيديو..رئيس حى الوايلي: مستمرون في إزالة الباعة الجائلين لعودة إنسيابية الشارع بالفيديو..رئيس حى الوايلي: مستمرون في إزالة الباعة الجائلين لعودة إنسيابية الشارع

22 يونيو 2014 | 3:17 مساءً

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قال المهندس مصطفى وهبة، رئيس حى الوايلي، ” إن حملة اليوم تسهدف ميدان العباسية ، و شارع أمتداد رمسيس ، الدمرداش ، و ذلك من أجل عودة إنسابية الشارع لطبيعتها ، وإنتظام حركة المرور ” .

يذكر أن صباح اليوم كل من المهندس مصطفى وهبة رئيس حى الوايلي و العميد أشرف عبدالعزيز مأمور قسم الوايلي ، تحت أشراف اللواء إبراهيم بوكتر ، بحملة أمنية لأزالة الإشغالات بالطرق و طرد الباعة الجائلين من الشوارع ، طبقًا لقرار المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بإعادة النظام للشارع المصري من خلال إزالة المخالفين من الشوارع والميادين .

(المراسل :أحمد سامح)

 

 

 

 

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2014-06-22

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