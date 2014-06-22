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وصفات منزليَّة مجرَّبة لعلاج آثار لسعات الناموس

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وصفات منزليَّة مجرَّبة لعلاج آثار لسعات الناموس وصفات منزليَّة مجرَّبة لعلاج آثار لسعات الناموس

الجمعة 20-06-2014 15:16

كثيراً ما نعاني من لسعات الحشرات والبعوض خلال فصل الصيف، وكثيرة هي الأدوية والمراهم التي تعالج هذه اللسعات والحكّ الذي يرافقها. لكن يجب ألا نسقط من ذهننا العلاجات المنزلية التي تضاهي فعاليتها في بعض الأحيان فعاليَّة تلك الأدوية.
وهنا نقدم لكِ وصفات منزليَّة مجربة لعلاج لسعات الناموس.

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1. شرائح الليمون: ضعي شريحة من الليمون على لسعة أو قرصة الناموسة مباشرة.
2. الأسبرين: اطحني أقراص الأسبرين وأضيفي إليها قليلا من الماء حتى يتكون لديكِ معجون، ثم ادهني المعجون على لسعة الناموس مباشرة.
3. خل التفاح: ادهني قليلاً من خل التفاع على لسعة الناموس.
4. معجون الأسنان بنكهة النعناع: ادهنيه على المنطقة المصابة.
5. ملح الطعام: بلليه قليلا ثم دلكي به المنطقة المصابة.
6. قشر الموز: ادهني لسعة الناموس بقشر الموز من الداخل.
7. بيكربونات الصودا: أضيفي إليها قليلاً من الماء حتى تحصلي على معجون، ثم ادهنيه على لسعة الناموس.
8. الأمونيا: ادهني الأمونيا على المنطقة المصابة.
9. زيت اللافندر وشجرة الشاى «يباع لدي العطار»: أخلطي الزيوت العطريَّة من اللافندر وشجرة الشاي معاً، وادهني بهما لسعة الناموس.

 

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