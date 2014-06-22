بالفيديو: طريقة تكبير الشفاه من دون بوتوكس

تحتاجين في فصل الصيف إلى أحمر الشفاه ذي الألوان الفاتحة التي تمنحك إشراقاً وتميزاً. لكن عليك وضعه بطريقة صحيحة كي لا تبدو شفاهك صغيرة. اخترنا لك اللون البرتقالي الذي تميّزت به النجمات في الحفلات والمناسبات بدرجاته المختلفة، لوناً ولمعاناً.

استخدمي الفرشاة لرسم شفاهك باللون البرتقالي الداكن، ثمّ انتقلي إلى اللون الأفتح لتعبئة الشفاه من الداخل. يُمكنك إضافة القليل من اللون الأبيض في وسط الشفة، قبل إضافة اللون الداكن على الأطراف لتحقيق التوازن بين الألوان.

إليك بالفيديو خطوات تطبيق أحمر الشفاه البرتقالي بشكل تجعل شفاهك تبدو أكبر.





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