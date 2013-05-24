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ماركا: 40 مليون يورو قد تجعل لويس سواريز مدريديا

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ماركا: 40 مليون يورو قد تجعل لويس سواريز مدريديا ماركا: 40 مليون يورو قد تجعل لويس سواريز مدريديا

أكدت صحيفة (ماركا) الإسبانية يوم الجمعة أن لويس سواريز مهاجم ليفربول الإنجليزي ضمن قائمة اهتمامات ريال مدريد لدعم هجومه في الصيف المقبل.

سواريز الذي سجل 30 هدفا مع ليفربول هذا الموسم في كل البطولات بات واحدا من الهدافين الذين تطمع الأندية في قنص خدماتهم.

برندان رودجرز المدير الفني لليفربول قد صرح مسبقا "هناك العديد من الأندية التي ترغب في ضم سواريز، ولكن النادي لا يوجد لديه نية في البيع".

فيما أشارت ماركا أنه إذا وضع مسؤولو ريال مدريد 40 مليون يورو على طاولة المفاوضات، قد يفتح باب تغيير قرار لإدارة ليفربول.

سواريز -26 عاما- كان قد انضم لليفربول من أياكس مقابل 26 مليون يورو، تضع أندية مثل بايرن ميونيخ وبرشلونة وريال مدريد أعينهم على المهاجم الأوروجوياني.

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