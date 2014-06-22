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التشكيل – الأهلي مستمر في الدفع بالشباب أمام المنيا

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التشكيل – الأهلي مستمر في الدفع بالشباب أمام المنيا التشكيل – الأهلي مستمر في الدفع بالشباب أمام المنيا

واصل فتحي مبروك المدير الفني الدفع بلاعبيه الشباب للمباراة الثانية على التوالي بعد أن غلب معظمهم على التشكيل الأساسي لمباراة المنيا في دور الـ16 من كأس .

وكان الأهلي قد دفع ببعض لاعبيه الشباب أمام مصر المقاصة والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة في الأسبوع الأخير من الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

الدفاع: أحمد شديد قناوي – محمد نجيب – عمرو أشرف – السيد شبراوي

خط الوسط: أحمد نبيل مانجا – محمد حسني – رمضان صبحي – كريم بامبو

الهجوم: السيد حمدي – أحمد رؤوف

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