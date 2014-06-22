أهالى المتهمين فى قضية ” الدعوى الإسلامية ” يتظلمون للنائب العام لاستمرار حبسهم

تقدم أهالى المتهمين المحبوسين فى قضية ” الدعوى الإسلامية ” ببنى سويف بتظلم إلى النائب العام المستشار هشام بركات يطالبون فيها بالإفراج عن ذويهم المتهمين المحبوسين على ذمة القضية وعددهم 31 متهمًا فى القضية رقم رقم 4570 لسنة 2013.

وجاء فى التظلم أن قوات الشرطة قامت باقتحام مدرسة ” الدعوى الإسلامية الابتدائية” ببنى سويف ” والقبض على 31 من المتواجدين بداخلها من الموظفين والمدرسين الذين تجمعوا لحمايتها وقضى المتهمين 11 شهرًا بدون عرض على المحاكم ويواجه المتهمين تعسفات وضغوط لإجبارهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها .

وأرفقوا بالتظلم كشف باسماء المتهمين تضمن كل من “رجب اسماعيل راضى ، يوسف محمد محمد ، احمد شعبان احمد منصور وشقيقه محمد ، عبدالحميد يونس محمد ، طارق عبدالتواب مصطفى ، عبدالعليم شعبان محمد ، محمد منصور احمد ، حمزة حسن عويس ووحيد عبدالعظيم عويس ، محمد عيد ياسين ، عيد عبدالحميد وعيد شعبان حسن معبد” .

وأكد الأهالى أن عملية القبض على أهليتهم من المتهمين تمت أثناء وجودهم بمدرسة الدعوى الإسلامية الابتدائية ببنى سويف لحماية المدرسة وتآمينها فى شهر أغسطس من العام الماضى تنفيذا لقرار وزير التربية والتعليم بتواجد العاملين بالمدارس فيها لحمايتها .