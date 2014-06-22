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إزالة 64 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بمراكز سوهاج‎

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إزالة 64 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بمراكز سوهاج‎ إزالة 64 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بمراكز سوهاج‎

في إطار قرارات المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء وتوجيهات اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية وتنفيذاً لتعليمات اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج بشأن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كافة التعديات الواقعة علي الأراضي الزراعية.

وقامت الوحدات المحلية لمراكز طما والمنشاة وجرجا وطهطا بالاشتراك مع مديرية الزراعة بسوهاج والإدارات الزراعية المختلفة وشرطة المسطحات المائية بالمحافظة وبتأمين من قوات أمن سوهاج ومعدات الوحدات المحلية بعمل حملات مكبرة خلال اليومين الماضيين ،إذ أسفرت عن تنفيذ إزالات لعدد 64 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية منها إزالة عدد 17 حالة تعدي ناحية مركز طما وعدد 15 حالة بناحية مركز المنشاة، وكذلك إزالة عدد 26 حالة تعدي ناحية مركز جرجا وعدد 6 حالات بناحية مركز طهطا .

وأكد المحافظ علي المتابعة المستمرة لظاهرة التعديات علي الأراضي الزراعية بسوهاج ،لافتاً إلي نجاح الحملات المكثفة بنواحي مراكز ومدن المحافظة حتى الأن في تنفيذ العديد من الإزالات للقضاء علي تلك الظاهرة والحفاظ علي الرقعة الزراعية .

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