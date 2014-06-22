فلسطين تشتكي إسرائيل إلى مجلس الأمن الدولي

توجهت السلطة الفلسطينية إلى مجلس الأمن الدولي لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية التي يشنها الجيش الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية له، بحسب بيان لها.

ونددت السلطة الفلسطينية في بيانها الصادر اليوم الأحد ”بالعدوان الغاشم والمفتوح، والعقوبات الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في جميع الأرض الفلسطينية، الذي أسفر حتى الآن عن ارتكاب عدد لا يحصى من الجرائم والانتهاكات بحق أبناء شعبنا وممتلكاته”

وأضاف البيان بحسب ما أفاد موقع “روسيا اليوم” ”إن العدوان الإسرائيلي المتمادي منذ عدة أيام من أعمال قتل أسفرت عن استشهاد 6 من أبناء شعبنا، وانتهاك حرمة المنازل، واقتحام المؤسسات والجمعيات والجامعات، واعتقال المئات وإعادة اعتقال من تم إطلاق سراحهم وفق الاتفاقات، بذريعة البحث عن المستوطنين المفقودين الثلاثة”.

وخلصت القيادة الفلسطينية إلى أن ” الحكومة الإسرائيلية تدفع الوضع باتجاه المزيد من التأزم والانفجار” بحسب البيان.

ومنذ 12 يونيو اختفى 3 مستوطنين إسرائيليين قرب مستوطنة غوش عتصيون في الضفة الغربية، والخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، وتحمل إسرائيل حركة حماس مسؤولي اختفائهم.