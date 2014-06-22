تجديد حبس متهمان بقتل شرطيين بالمنيا 15 يوماً

​​قرر نيابة المنيا الكلية تحت إشراف المستشار تامر الفاروق المحامى العام لنيابات جنوب المحافظة تجديد حبس كل من “طارق محسن بدوى و ومحمد عادل عبد الرحمن” المتهمان بقتل كل من “محمد علي محفوظ” 35 سنه أمين شرطه ومقيم بقرية الحواصلية التابعه لدائرة مركز المنيا, و”أحمد محمد فاروق طه” 34 سنه رقيب شرطه ،ومقيم بقرية ريده ويعملان بقسم المنيا, 15 يوماً علي ذمة التحقيقات, وتقرر إرجاء تجديد حبس المتهم “راجي الرحمن محمد” لحين ورود تحريات الأمن الوطني.

وقال حسين تمام محامى المتهمين, إنه :”طلب من النيابة العامة, ضم التسجيلات وكاميرات المراقبة الخاصة بالكنيسة القريبة من موقع الحادث, ومطابقتها بتحريات أجهزة الأمن, وأقوال المتهم الثالث راجى الرحمن محمد”.