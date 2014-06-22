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قرارات لمحافظ بورسعيد للالتحاق برياض الأطفال بعد شكاوى أولياء الأمور

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قرارات لمحافظ بورسعيد للالتحاق برياض الأطفال بعد شكاوى أولياء الأمور قرارات لمحافظ بورسعيد للالتحاق برياض الأطفال بعد شكاوى أولياء الأمور

اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد

أصدر اللواء سماح قنديل، محافظ يورسعيد، توجيهاته لمديرية التعليم بشأن إلتحاق التلاميذ برياض الأطفال بعد شكاوي أولياء الأمور له في وقفة احتجاجية الأسبوع الماضي، وأن يكون القبول برياض الأطفال بناء على المادة (15) بالقانون (139) ويتم ترتيب المتقدمين من الأكبر سناً إلى الأقل سناً مع الإلتزام بكثافة القاعات طبقاً للتعليمات.

وأن يكون التقديم من خلال الموقع الألكترونى المخصص للمدارس التجريبية وذلك طبقاً للتعليمات على أن يكون أخر موعد للتقديم بتاريخ 9/7/2014 .و بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين خمسة سنوات وست سنوات يتم التقديم يدوياً في مديرية التربية والتعليم وليس عن طريق الموقع الإلكترونى .و قرر قنديل أن يكون أخر موعد للتقديم للمدارس الخاصة حتى تاريخ 30/6/2014 . كما قرر أن تقوم مديرية التربية والتعليم بدراسة موقف المقبولين بتنسيق رياض الأطفال عن العام السابق ولم يقوموا بسداد المصروفات.

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