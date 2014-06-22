إصابة 17 شرطيا يمنيا في كمين نصبه حوثيون بالعاصمة صنعاء

أصيب 17 شرطيا يمنيا بجروح في كمين نصبه حوثيون في صنعاء أثناء عملية لاعتقال عدد من المطلوبين أمنيا.

وذكر (راديو سوا) الأمريكي اليوم الأحد أن مجموعة مسلحة تابعة لأنصار الله قامت بالاعتداء بالأسلحة النارية على الدوريات الأمنية التابعة لأمن أمانة العاصمة صنعاء أثناء قيامهم بواجبهم الأمني.

وأفاد أن مسلحين من الحوثيين قاموا بإغلاق الطريق في حي الجراف حيث يوجد مكتب تمثيلي للحوثيين في مكان قريب من وزارة الداخلية، مشيرا إلى قيامهم بإطلاق النار على دورية للشرطة من مبان قريبة.

وأكدت مصادر أمنية يمنية، لم تكشف عن هويتها، أن الحادث وقع عندما قامت السلطات بإلقاء القبض على عنصرين من أنصار الله وكانت تحاول إلقاء القبض على آخرين.

من جانبهم، اتهم الحوثيون، في بيان لهم، السلطات اليمنية، باستهداف مكتبهم في صنعاء وبمحاولة إشعال “حرب عبثية”.

يذكر أن مئات اليمنيين قد تظاهروا أمس السبت أمام مقر الرئيس عبد ربه منصور هادي في العاصمة صنعاء للاحتجاج على تراخي السلطات في مواجهة تقدم المسلحين الحوثيين إلى صنعاء.

أ ش أ