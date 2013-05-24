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مجلس حقوق الإنسان يتلقى طلبا لعقد جلسة عاجلة لبحث الأوضاع فى سوريا

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مجلس حقوق الإنسان يتلقى طلبا لعقد جلسة عاجلة لبحث الأوضاع فى سوريا مجلس حقوق الإنسان يتلقى طلبا لعقد جلسة عاجلة لبحث الأوضاع فى سوريا

أعلن المقر الأوروبى للأمم المتحدة فى جنيف، اليوم، أن رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة السفير ريميجيز هنزل، تلقى طلبا من كل من الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وقطر من أجل البدء فى إجراءات عقد جلسة عاجلة للمجلس خلال الأسبوع الأول من الدورة الثالثة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان، والتى ستبدأ أعمالها الاثنين المقبل، وذلك لبحث الوضع المتدهور لحقوق الإنسان فى سوريا، وكذلك عمليات القتل الحالية التى تجرى فى مدينة القصير القريبة من الحدود اللبنانية.

جدير بالذكر أن مجلس حقوق الإنسان سوف يستعرض فى دورته التى تبدأ الاثنين القادم أيضا، وضمن جدول أعماله، التقرير الجديد للجنة الدولية لتقصى الحقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان فى سوريا، إضافة إلى بحث الجوانب الإنسانية المختلفة للأزمة المستمرة فى سوريا منذ قرابة العامين.

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