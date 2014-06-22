براءة متهمى أحداث الأزبكية فى الاستئناف على حبسهم عامين

قررت محكمة جنح مستأنف الأزبكية، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بقبول الاستئناف المقدم من متهمى أحداث أشتباكات ا

> الأزبكية على حبسهم عامين على خلفية قضية “اشتباكات الأزبكية” التى وقعت فى 25 يناير الماضى بالتزامن مع ذكرى ثورة يناير الثالثة، وبراءة جميع المتهمين ماعدا 4 طلاب بسبب تغيبهم لإداء الامتحانات وتأجيل جلستهم لـ 6 يوليو المقبل .

كان قد حضر عدد كبير من المحامين للترافع عن المتهمين وعلى رأسهم المحامى خالد على المرشح الرئاسى السابق .

كانت النيابة وجهت للمتهمين عددًا من الاتهامات منها “تخريب مبان عامة وخاصة، والتعدى على رجال الشرطة، وتعطيل الحركة المرورية بشارعى رمسيس والجلاء، وحيازة أسلحة”.