أخبار عاجلة

موعد مزاد جمارك القاهرة 2017 على أكثر من 100 سيارة والشروط اللازمة للاشتراك -
لحظات إغلاق مطعم البرنس بإمبابة "مطعم البرنس" -
ميركل: انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيخلف أضرارًا -
وزير الصناعة: مساندة أمريكا لمصر غير مشروطة.. فتحنا صفحة جديدة -
وزير المالية: شعرنا بدعم غير مسبوق من أمريكا -
سحر نصر: طالبنا الجانب الأمريكي بضخ استثمارات في منطقة قناة السويس -
فيديو| أديب عن قمة السيسي وترامب: «بينهما كيميا.. وكسرنا عزلة 8 سنين» -
صجيفة مكسيكية: زيارة السيسي إلى واشنطن تزيل توترات الماضي -
برلماني: «حادث روسيا» دليل على أن الإرهاب يتمدد -
برلماني: السيسي وترامب متفاهمان على محاربة الإرهاب ودحره -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

براءة متهمى أحداث الأزبكية فى الاستئناف على حبسهم عامين

Google+ Print
براءة متهمى أحداث الأزبكية فى الاستئناف على حبسهم عامين براءة متهمى أحداث الأزبكية فى الاستئناف على حبسهم عامين

أحداث الأزبكية

قررت محكمة جنح مستأنف الأزبكية، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بقبول الاستئناف المقدم من متهمى أحداث أشتباكات ا
> الأزبكية على حبسهم عامين على خلفية قضية “اشتباكات الأزبكية” التى وقعت فى 25 يناير الماضى بالتزامن مع ذكرى ثورة يناير الثالثة، وبراءة جميع المتهمين ماعدا 4 طلاب بسبب تغيبهم لإداء الامتحانات وتأجيل جلستهم لـ 6 يوليو المقبل .

كان قد حضر عدد كبير من المحامين للترافع عن المتهمين وعلى رأسهم المحامى خالد على المرشح الرئاسى السابق .

كانت النيابة وجهت للمتهمين عددًا من الاتهامات منها “تخريب مبان عامة وخاصة، والتعدى على رجال الشرطة، وتعطيل الحركة المرورية بشارعى رمسيس والجلاء، وحيازة أسلحة”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا