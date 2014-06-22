أهالي منطقة “مصيعد ” بجنوب سيناء يتظاهرون اعتراضاً على إزالة منازلهم

تظاهر العشرات من أهالى منطقة “مصيعد” بطور سيناء اليوم أمام ديوان عام المحافظة ،اعتراضاً على قرارات الإزالة التى صدرت بشأنهم الأسبوع الماضى ،مطالبين المحافظة بحل مشكلتهم وتوفير أراضى بديلة لهم لبناء مساكن عليها أو إعادة تخصيص أراضى بالمنطقة لهم .

ورفع المتظاهرين لافتات مكتوب عليها ” الرئيس قال انا مش هظلم حد” مطالبين بتدخله لحل مشكلتهم.

وقال المتظاهرون إنهم اشتروا هذه الأراضى منذ سنوات من بدو المنطقة وقاموا بالبناء عليها و تكلفوا مبالغ كبيرة فى بنائها.

وتسألوا لماذا يتم هدمها وإزالتها رغم أن هناك أحكام صادرة بصحة توقيع لكل قطعة ،منتقدين ما قامت به المحافظة بهدم منازلهم وتشريد أبناءهم.

وطالبوا بسرعة تخطيط المنطقة وإعادة الحقوق لأصحابها على حد وصفهم.

من جانبه قال احمد فوزى السكرتير العام للمحافظة إن :” المحافظة ستقوم خلال الأيام القليلة بحصر الحالات المستحقة وتخطيط المنطقة التى تحولت إلى عشوائيات خاصةً أنها تقع فى مدخل مدينة طور سيناء بالإضافة لوضع الضوابط والشروط الخاصة بتقنيين الأوضاع لهم وإعادة تقسيمها وبيعها للمواطنيين طبقاً للضوابط التى وضعتها المحافظة”.

وأشار فوزى إلى تخصيص المحافظة 3 شقق لثلاثة مواطنين ممن تهدمت بيوتهم.

وكانت حملة أمنية موسعة قامت الأسبوع الماضى بإزالة التعديات على أملاك الدولة بمنطقة “مصيعد” بطور سيناء ونفذت 70 قرار إزالة وسط اعتراض أصحاب المنازل وبكائهم امام القوات الأمنية .