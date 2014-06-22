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تهديدات بوذية تلغي عرض فيلم عن مسلمي ميانمار

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ألغت اللجنة المنظمة لمهرجان «حقوق الإنسان.. الكرامة الإنسانية» السينمائي الدولي في ميانمار، الأحد، عرض فيلم وثائقي يتحدث عن وضع المسلمين في البلاد بسبب ورود تهديدات من راديكاليين بوذيين.

وأكد أحد منظمي المهرجان أن «راديكاليين بوذيين هددوا، عبر الهاتف، بإحراق داري السينما اللتين تُعرض فيهما أفلام المهرجان، وإثارة الاضطرابات في ميكتيلا».

وتم إلغاء عرض فيلم «السماء المفتوحة» الذي يروى الأحداث التي عاشتها امرأتان إحداهما مسلمة، والأخرى بوذية، خلال أعمال العنف، التي وقعت ضد المسلمين في «ميكتيلا»، العام الماضي.

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