أخبار عاجلة

تغطية خاصة - وزير التجارة والصناعة: الرئيس الأمريكي وعد بمساندة مصر بشكل غير مسبوق -
لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي: مستوى التحكيم فى إفريقيا لابد من تدخلات لتحسين مستواه -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يوضح أهم ما يجب ان يتوفر فى وسائل الإعلام للقيام بدورها -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يقطع الشك ويوضح موقفه لنقل المقر الإفريقى من مصر -
بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان -
طبيبة تحذر : حقنة فولتارين واحدة قد تسبب الفشل الكلوي | المسكنات للأسف في مصر مثل «اللبان» وأغلب مرضانا بدايتهم كانت مسكّن للآلام -
موعد مزاد جمارك القاهرة 2017 على أكثر من 100 سيارة والشروط اللازمة للاشتراك -
لحظات إغلاق مطعم البرنس بإمبابة "مطعم البرنس" -
ميركل: انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيخلف أضرارًا -
وزير الصناعة: مساندة أمريكا لمصر غير مشروطة.. فتحنا صفحة جديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

تأجيل استئناف النيابة على إخلاء سبيل 45 إخوانيا متهمين بتعطيل المترو لـ7 سبتمبر

Google+ Print
تأجيل استئناف النيابة على إخلاء سبيل 45 إخوانيا متهمين بتعطيل المترو لـ7 سبتمبر تأجيل استئناف النيابة على إخلاء سبيل 45 إخوانيا متهمين بتعطيل المترو لـ7 سبتمبر

قررت محكمة جنح مستأنف الأزبكية بشمال القاهرة, برئاسة المستشار احمد سرى الجمل, اليوم الاحد، تأجيل استئناف النيابة العامة على قرار اخلاء سبيل 45 متهما من انصار جماعة الاخوان، لاتهامهم بمحاولة تعطيل محطة مترو الشهداء, اثتاء الاحتفال بذكرى السادس من اكتوبر,لجلسة 7سبتمبر القادم لحضور المتهمين من محبسهم

ووجهت النيابة إلى المتهمين تهم “إثارة الشغب والتجمهر والبلطجة وإتلاف الممتلكات العامة والتظاهر دون الحصول على تصريح من وزارة الداخلية ومقاومة السلطات والانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة تهدف إلى تكدير السلم والأمن العام”.

وكانت قوات الامن القت القبض على المتهمين اثناء تظاهرهم بمحطة مترو الشهداء وقيامهم بمحاولة تعطيل حركة المترو، ووجهت النيابة الى المتهمين تهم التظاهر بدون تصريح واثارة الشغب وقطع الطريق والتعدى على موظفين عمومين واتلاف الممتلكات العامة -

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا