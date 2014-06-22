تأجيل استئناف النيابة على إخلاء سبيل 45 إخوانيا متهمين بتعطيل المترو لـ7 سبتمبر

قررت محكمة جنح مستأنف الأزبكية بشمال القاهرة, برئاسة المستشار احمد سرى الجمل, اليوم الاحد، تأجيل استئناف النيابة العامة على قرار اخلاء سبيل 45 متهما من انصار جماعة الاخوان، لاتهامهم بمحاولة تعطيل محطة مترو الشهداء, اثتاء الاحتفال بذكرى السادس من اكتوبر,لجلسة 7سبتمبر القادم لحضور المتهمين من محبسهم

ووجهت النيابة إلى المتهمين تهم “إثارة الشغب والتجمهر والبلطجة وإتلاف الممتلكات العامة والتظاهر دون الحصول على تصريح من وزارة الداخلية ومقاومة السلطات والانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة تهدف إلى تكدير السلم والأمن العام”.

وكانت قوات الامن القت القبض على المتهمين اثناء تظاهرهم بمحطة مترو الشهداء وقيامهم بمحاولة تعطيل حركة المترو، ووجهت النيابة الى المتهمين تهم التظاهر بدون تصريح واثارة الشغب وقطع الطريق والتعدى على موظفين عمومين واتلاف الممتلكات العامة -