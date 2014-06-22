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قصور ثقافة الأقصر تنظم أمسيات شعرية ومعارض فنية خلال شهر رمضان

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قصور ثقافة الأقصر تنظم أمسيات شعرية ومعارض فنية خلال شهر رمضان قصور ثقافة الأقصر تنظم أمسيات شعرية ومعارض فنية خلال شهر رمضان

محافظة-الاقصر

أكملت قصور الثقافة بالأقصر إستعداداتها لشهر رمضان المبارك، الذي لم تعد تفصلنا عنه سوى أيام قليلة، وأكد القائمون على هذه القصور أن التجهيزات اللازمة تكاد تكون شبه جاهزة.
> هذا ويستعد فرع ثقافة الاقصر لإستقبال شهر رمضان الكريم بتنظيم أمسيات شعرية ومحاضرات في المواقع الثقافية المختلفة وحفلات إنشاد ديني ومعارض فنية وعروض خاصة لفرقة الفنون الشعبية بالاقصر.
> وقال عزت شفيق، مدير فرع ثقافة الأقصر، إن الفرع سينظم عشر ليالى احتفالية رمضانية دينية بساحة سيدى ابو الحجاج بوسط مدينة الأقصر أحتفالا بالشهر الكريم علي ان تبدا هذه الأحتفالات من اليوم الثامن من الشهر المعظم.

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