بالصور.. سلاسل بشرية بجامعة الفيوم لطلاب الإخوان فى ختام العام الدراسى

اختتم طلاب الإخوان بجامعة الفيوم الفصل الدراسى الثانى بسلاسل بشرية، داعين جموع الطلاب للاستعداد لثورة شعبية فى الثالث من يوليو القادم وفق رؤيتهم .

انطلقت الفعاليات بتنظيم سلسلتين بشريتين امتدت أمام بوابة كلية الزراعة , رافعين لافتات مطالبة برحيل ما أسموه الحكم العسكرى، وعودة المسار الديمقراطي، كما نددوا بإلقاء القبض على الطلاب، مطالبين بالإفراج الفوري عن جميع زملائهم .

وردد الطلاب بعض الهتافات من بينها “طالب حر يا تشوفوا المر، لسه الطالب هو الحل، هاتوا إخواتنا من الزنازين، قالوا صوت المرأة عورة.. صوت المرأة فجر ثورة ” .