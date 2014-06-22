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مظاهرات في مدن أفغانية بعد مزاعم تزوير انتخابات الرئاسة

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مظاهرات في مدن أفغانية بعد مزاعم تزوير انتخابات الرئاسة مظاهرات في مدن أفغانية بعد مزاعم تزوير انتخابات الرئاسة

ارشيفية

شهدت مدن أفغانية عدة مظاهرات يوم الأحد لتأييد قرار المرشح الرئاسي عبد الله عبد الله الانسحاب من العملية الانتخابية مع تصاعد التوتر بسبب مزاعم تزوير واسع النطاق في جولة الاعادة بانتخابات الرئاسة.

ويتجاهل عبد الله حتى الآن دعوات من الأمم المتحدة والحكومة الأفغانية للعودة إلى العملية الانتخابية بعدما انسحب الأسبوع الماضي معلنا أن النتيجة غير شرعية كما قرر سحب مراقبيه من متابعة فرز الأصوات.

وجاءت الاحتجاجات لليوم الثاني على التوالي رغم مطالبة السلطات الأفغانية والأمم المتحدة بالتزام الهدوء الأمر الذي أثار مخاوف من اندلاع صراع على السلطة على أساس عرقي وكذلك الشكوك بشأن مسعى أفغانستان لتحقيق انتقال ديمقراطي للسلطة للمرة الأولى في تاريخها.

وأجريت الانتخابات بينما تستعد معظم القوات الأجنبية للرحيل عن أفغانستان بحلول نهاية العام. كما سلطت الأضواء على هشاشة المجتمع الأفغاني يوم السبت عندما حاول انتحاري اغتيال مسؤول حكومي.

واحتج عدة مئات من أنصار عبد الله أمام قصر الرئاسة بينما احتشد آخرون وأعاقوا حركة المرور لليوم الثاني على الطريق الرئيسي المؤدي إلى المطار الدولي.

وفي إقليم هرات الغربي احتشد المئات من أنصار عبد الله ورددوا هتافات مثل “الموت للجنة الانتخابات المستقلة” و”يجب محاكمة المزورين”.

واقتحم محتجون غاضبون مكتب حاكم هرات وأحرق نحو 60 متظاهرا بطاقاتهم الانتخابية.

وقال عبد الرحمن وهو محتج أحرق بطاقته الانتخابية في هرات لرويترز “سئمنا التزوير ونرفضه.”

وأضاف “عندما لا تحترم لجنة الانتخابات المستقلة حقنا فليس هناك حاجة لامتلاك بطاقة تصويت.”

وقال أمير امزا أحمدزاي رئيس لجنة الانتخابات المستقلة في إقليم قندوز الشمالي إن مسلحين من حملة عبد الله أغلقوا بالقوة مكتب اللجنة في الاقليم.

 

 

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