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وصول الأمير طلال بن عبدالعزيز إلى القاهرة

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وصول الأمير طلال بن عبدالعزيز إلى القاهرة وصول الأمير طلال بن عبدالعزيز إلى القاهرة

وصل مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد الأمير “طلال بن عبدالعزيز” رئيس برنامج الخليج العربى للتنمية “أجفند”، قادما على طائرة خاصة من مدريد فى زيارة لمصر تستغرق عدة أيام يلتقى خلالها مع عدد من المسئولين والشخصيات.

وكان الأمير “طلال” قد أعلن قبل عدة أسابيع انضمام أسبانيا لعضوية لجنة جائزة أجفند الدولية لمشاريع التنمية البشرية الريادية وإختيار الملكة ” صوفيا” من بين عدة شخصيات بارزة لتمثيل قارة أوروبا فى لجنة الجائزة .

يذكر أن موضوع جائزة “أجفند” لهذا العام 2014 هو ” تسويق المنتجات المصنعة منزليا” وتبلغ قيمة الجائزة خمسمائة ألف دولار وتتكون من أربعة فروع : الفرع الأول للمنظمات الدولية والإقليمية، الفرع الثاني للجمعيات الأهلية، الفرع الثالث للجهات الحكومية، والفرع الرابع للأفراد.

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