المجلس الإقليمي للسكان بالسويس يناقش خطة تقديم خدمات لتنظيم الأسرة

عقد اللواء العربي السروي محافظ السويس اجتماعاً مع اللجنة العليا للمجلس الإقليمي للسكان فرع السويس لمناقشة الملامح الرئيسية للخطة السنوية 2014-2015 والتي تهدف إلى خفض معدل النمو السكاني من خلال خفض معدل الإنجاب الكلي والارتقاء بخدمات تنظيم الأسرة وتحسين الخصائص السكانية وإعادة توزيع السكان وتقليل الفوارق النوعية بين الجنسين والعمل على خفض نسبة الأمية ومعدل البطالة ونسبة التسرب من التعليم وتطوير العشوائيات .

ووجه المحافظ الدعوة لجميع المديريات بضرورة المشاركة في إنجاح الخطة للوصول لأعلى معدل لتحقيق الأهداف وزيادة الوعي لدى فئات المجتمع .

وحضر الاجتماع عبير علي مقرر المجلس الإقليمي للسكان و سمير احمد مدير عام الخطط المركزية بالمجلس القومى للسكان و د. كمال بربري مدير عام الأوقاف وأعضاء المجلس الإقليمى للسكان.