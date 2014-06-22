أخبار عاجلة

تغطية خاصة - وزير التجارة والصناعة: الرئيس الأمريكي وعد بمساندة مصر بشكل غير مسبوق -
لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي: مستوى التحكيم فى إفريقيا لابد من تدخلات لتحسين مستواه -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يوضح أهم ما يجب ان يتوفر فى وسائل الإعلام للقيام بدورها -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يقطع الشك ويوضح موقفه لنقل المقر الإفريقى من مصر -
بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان -
طبيبة تحذر : حقنة فولتارين واحدة قد تسبب الفشل الكلوي | المسكنات للأسف في مصر مثل «اللبان» وأغلب مرضانا بدايتهم كانت مسكّن للآلام -
موعد مزاد جمارك القاهرة 2017 على أكثر من 100 سيارة والشروط اللازمة للاشتراك -
لحظات إغلاق مطعم البرنس بإمبابة "مطعم البرنس" -
ميركل: انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيخلف أضرارًا -
وزير الصناعة: مساندة أمريكا لمصر غير مشروطة.. فتحنا صفحة جديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

المجلس الإقليمي للسكان بالسويس يناقش خطة تقديم خدمات لتنظيم الأسرة

Google+ Print
المجلس الإقليمي للسكان بالسويس يناقش خطة تقديم خدمات لتنظيم الأسرة المجلس الإقليمي للسكان بالسويس يناقش خطة تقديم خدمات لتنظيم الأسرة

عقد اللواء العربي السروي محافظ السويس اجتماعاً مع اللجنة العليا للمجلس الإقليمي للسكان فرع السويس لمناقشة الملامح الرئيسية للخطة السنوية 2014-2015 والتي تهدف إلى خفض معدل النمو السكاني من خلال خفض معدل الإنجاب الكلي والارتقاء بخدمات تنظيم الأسرة وتحسين الخصائص السكانية وإعادة توزيع السكان وتقليل الفوارق النوعية بين الجنسين والعمل على خفض نسبة الأمية ومعدل البطالة ونسبة التسرب من التعليم وتطوير العشوائيات .

ووجه المحافظ الدعوة لجميع المديريات بضرورة المشاركة في إنجاح الخطة للوصول لأعلى معدل لتحقيق الأهداف وزيادة الوعي لدى فئات المجتمع .

وحضر الاجتماع عبير علي مقرر المجلس الإقليمي للسكان و سمير احمد مدير عام الخطط المركزية بالمجلس القومى للسكان و د. كمال بربري مدير عام الأوقاف وأعضاء المجلس الإقليمى للسكان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا