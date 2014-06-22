بلاغات جماعية من العاملين بشركة «أونست» لتأخر صرف مرتباتهم

يعكف عدد من موظفى شركة «أونست» التى تضم شركات التطوير العقارى وقناة وجريدة أونست، غداً الإثنين، تقديم بلاغات جماعية ضد إكرامى الصباغ، رئيس مجلس إدارة المجموعة، لاتهامه بالنصب وعدم صرف رواتبهم حيث أن المجموعة لم تصرف حتى الآن لبعض الموظفين مرتبات شهرين سابقين واكثر.

وأكد عدد من الصحفيين أن إدارة المجموعة تمارس ضغوطاً بمساندة كرم جبر، رئيس تحرير الجريدة، ومقدم أحد البرامج على نفس القناة على الموظفين لإجبارهم على ترك العمل بعد أن وعدوهم بالتعيين بالنقابة وصرف الرواتب المتأخرة.

وطالب العاملون بضرورة تدخل المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء و ضياء رشوان، نقيب الصحيين لاحتواء الأزمة وصرف مرتبات الصحفيين التى تدخل فى شهرها الثالث دون صرفها، خاصة مع تردد الأنباء حول هروب ملاك المجموعة بسبب مشاكل مالية أطاحت بخطة المجموعة المستقبلية.