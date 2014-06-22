أخبار عاجلة

تغطية خاصة - وزير التجارة والصناعة: الرئيس الأمريكي وعد بمساندة مصر بشكل غير مسبوق -
لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي: مستوى التحكيم فى إفريقيا لابد من تدخلات لتحسين مستواه -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يوضح أهم ما يجب ان يتوفر فى وسائل الإعلام للقيام بدورها -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يقطع الشك ويوضح موقفه لنقل المقر الإفريقى من مصر -
بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان -
طبيبة تحذر : حقنة فولتارين واحدة قد تسبب الفشل الكلوي | المسكنات للأسف في مصر مثل «اللبان» وأغلب مرضانا بدايتهم كانت مسكّن للآلام -
موعد مزاد جمارك القاهرة 2017 على أكثر من 100 سيارة والشروط اللازمة للاشتراك -
لحظات إغلاق مطعم البرنس بإمبابة "مطعم البرنس" -
ميركل: انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيخلف أضرارًا -
وزير الصناعة: مساندة أمريكا لمصر غير مشروطة.. فتحنا صفحة جديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

انتهاء خطة الرصف بالمنوفية بطول 90 كيلو وتكلفة 54 مليون جنيه

Google+ Print
انتهاء خطة الرصف بالمنوفية بطول 90 كيلو وتكلفة 54 مليون جنيه انتهاء خطة الرصف بالمنوفية بطول 90 كيلو وتكلفة 54 مليون جنيه

أعلن اللواء أسامه فرج سكرتير عام محافظة المنوفية أنه تم الانتهاء من خطة الرصف بالكامل ، مؤكداً على أن الخطة جاءت بناءً على المطالب الشعبية وبناءً على ما تراء للمجلس التنفيذي بالمحافظة والتخطيط والمتابعة .

وتضمنت الخطة رصف واستكمال وإحلال وتجديد 90 كيلومتر من الطرق المحلية بين مدن ومراكز المحافظة وشوارع داخل المدن ومداخل القري بتكلفة إجمالية 54.761 مليون جنيه.

وصرح أنه جارى الانتهاء من عمل طريق بديل للنقل الثقيل بمدينة شبين الكوم وعمل طريق بديل لطريق الباجور على مصرف سرس الليان ،ورصف جسر مصرف الباجور بمنوف لعمل مدخل بديل لمدينة منوف ورصف طريق كوم أوسيم بأشمون.

ومن جانبه أكد دكتور أحمد فوزى محافظ المنوفية على أنه لا يتم الرصف إلا بناءً على الحاجة الفعلية للأهالى والمواطنين دون تدخل من أى جهة أو إدعاء أحد أن له أى دور فى ذلك وأن جميع أجهزة المحافظة ستعمل جاهدة لرفع كفاءة الطرق وتسهيل الحركة المرورية وعمل طرق بديلة للحد من الاختناقات المرورية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم

تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم

تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي

تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي

8 الصبح - أ/شيرين نجيب ترد على حادثة إعتداء زوج على زوجته بالضرب المبرح وإنكاره إمام النيابة

8 الصبح - أ/شيرين نجيب ترد على حادثة إعتداء زوج على زوجته بالضرب المبرح وإنكاره إمام النيابة

السفيرة عزيزة - حلقة السبت 1-4-2017 مع الإعلامية " سناء منصور " والإعلامية " شيرين عفت "

السفيرة عزيزة - حلقة السبت 1-4-2017 مع الإعلامية " سناء منصور " والإعلامية " شيرين عفت "