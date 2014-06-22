انتهاء خطة الرصف بالمنوفية بطول 90 كيلو وتكلفة 54 مليون جنيه

أعلن اللواء أسامه فرج سكرتير عام محافظة المنوفية أنه تم الانتهاء من خطة الرصف بالكامل ، مؤكداً على أن الخطة جاءت بناءً على المطالب الشعبية وبناءً على ما تراء للمجلس التنفيذي بالمحافظة والتخطيط والمتابعة .

وتضمنت الخطة رصف واستكمال وإحلال وتجديد 90 كيلومتر من الطرق المحلية بين مدن ومراكز المحافظة وشوارع داخل المدن ومداخل القري بتكلفة إجمالية 54.761 مليون جنيه.

وصرح أنه جارى الانتهاء من عمل طريق بديل للنقل الثقيل بمدينة شبين الكوم وعمل طريق بديل لطريق الباجور على مصرف سرس الليان ،ورصف جسر مصرف الباجور بمنوف لعمل مدخل بديل لمدينة منوف ورصف طريق كوم أوسيم بأشمون.

ومن جانبه أكد دكتور أحمد شيرين فوزى محافظ المنوفية على أنه لا يتم الرصف إلا بناءً على الحاجة الفعلية للأهالى والمواطنين دون تدخل من أى جهة أو إدعاء أحد أن له أى دور فى ذلك وأن جميع أجهزة المحافظة ستعمل جاهدة لرفع كفاءة الطرق وتسهيل الحركة المرورية وعمل طرق بديلة للحد من الاختناقات المرورية.